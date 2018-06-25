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CHP önünde gerginlik yaşandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 00:55 | Son Güncelleme

CHP Genel Merkezi önünde bekleyen partililerden bazıları, arabalarının klaksonlarına basarak geçen bazı başka partililere tepki gösterdi.

CHP önünde gerginlik yaşandı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Merkezi önünde bekleyen partililerden bazıları, arabalarının klaksonlarına basarak geçen bazı başka partililere tepki gösterdi. Kısa süreli gerginlik, diğer partililer ve polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.
Oy verme işleminin ardından yaklaşık 250 kişi Çankaya Söğütözü'nde bulunan CHP Genel Merkezi önünde toplandı. Burada kurulan dev ekranda secim sonuçlarını takip eden partililer, "İnce başkan" sloganları attı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kalabalığın sayısı artarken, açıklanan sonuçlar moralleri bozdu. "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları atan partililerden bazıları Anadolu Bulvarı'ndan klakson çalarak geçen araçlara tepki gösterdi. Birkaç kişi araçlara taş ve pet şişe atınca kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis, parti binasından bulvara açılan sokakta güvenlik önlemi aldı. Diğer partililerin de araya girmesiyle olayların büyümesini önledi.
Bir grup partilinin bina önündeki bekleyişi sürüyor.

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CHP önünde gerginlik yaşandıCHP önünde gerginlik yaşandı

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