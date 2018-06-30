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CHP Palu ilçe başkanı, evinde ölü bulundu 

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 14:51 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Palu CHP İlçe Başkanı Selahaddin Hancı (79), evinde ölü bulundu.

CHP Palu ilçe başkanı, evinde ölü bulundu 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Palu CHP İlçe Başkanı Selahaddin Hancı (79), evinde ölü bulundu. Hancı'nın kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.
Palu'da CHP İlçe Başkanlığı görevini yürüten Selahaddin Hancı'dan haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde yalnız yaşadığı eve gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren yakınları, bekar olan Selahaddin Hancı'yı hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selahaddin Hancı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hancı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan otopside Hancı'nın kalp yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi.

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