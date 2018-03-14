CHP’den bayrak yakanlara suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Emre Çam, Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen PKK yürüyüşünde Türk bayrağını yakan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alman Ceza Kanunu’nun 130. maddesinin halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmekle ilgili olduğunu hatırlatan Çam, “Almanya’da bayrak yakmanın doğrudan bir cezası yok. Ceza Kanunu’nun 104. maddesinde kamusal alanda yabancı bir ülkenin bayrağına zarar vermek düzenlemesi sadece bir dış temsilcilik binasında asılı olan bayraklar için geçerli. Ancak Frankfurt’taki yürüyüşte işlenen fiilin, Almanya’da yaşayan Türkleri hedef alması dolayısıyla halkı tahrik etme kapsamında yorumlanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Türk vatandaşları hedefte

Yürüyüşte ayrıca ‘İntikam’ sloganları atıldığını vurgulayan Çam, “Almanya’nın birçok şehrinde Türklerin bulunduğu camilere, derneklere, marketlere hatta evlere ve arabalara saldırılarda bulunuyorlar. Bu da, Almanya’daki Türk vatandaşlarının da intikam alınacak hedefler arasına konulduğunu gösteriyor. Almanya’nın ülkesinde yaşayan yurttaşları koruması gerekir. Bu nedenle suç duyurusunda bulunduk ve sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.