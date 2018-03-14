CHP’den bayrak yakanlara suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Emre Çam, Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen PKK yürüyüşünde Türk bayrağını yakan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Alman Ceza Kanunu’nun 130. maddesinin halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmekle ilgili olduğunu hatırlatan Çam, “Almanya’da bayrak yakmanın doğrudan bir cezası yok. Ceza Kanunu’nun 104. maddesinde kamusal alanda yabancı bir ülkenin bayrağına zarar vermek düzenlemesi sadece bir dış temsilcilik binasında asılı olan bayraklar için geçerli. Ancak Frankfurt’taki yürüyüşte işlenen fiilin, Almanya’da yaşayan Türkleri hedef alması dolayısıyla halkı tahrik etme kapsamında yorumlanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
Türk vatandaşları hedefte
Yürüyüşte ayrıca ‘İntikam’ sloganları atıldığını vurgulayan Çam, “Almanya’nın birçok şehrinde Türklerin bulunduğu camilere, derneklere, marketlere hatta evlere ve arabalara saldırılarda bulunuyorlar. Bu da, Almanya’daki Türk vatandaşlarının da intikam alınacak hedefler arasına konulduğunu gösteriyor. Almanya’nın ülkesinde yaşayan yurttaşları koruması gerekir. Bu nedenle suç duyurusunda bulunduk ve sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Bayrak hepimizin bayrağı
Çam, ayrıca Avrupa’da yaşayan vatandaşların terör örgütünün provokasyonuna gelmemelerini ve sağduyulu davranarak çatışmalardan, gerginliklerden kaçınmalarını istedi. Ay yıldızlı bayrağın etnik kökeninden bağımsız olarak her Türk vatandaşının bayrağı olduğunu vurgulayan Çam, “Kürt kökenli yurttaşlarımızın da bu olayı tasvip etmediklerini ve tepki gösterdiklerini görüyoruz. Hep birlikte her türlü provokatif eylemin ve ırkçı söylemlerin karşısında olmalıyız” şeklinde konuştu.
Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı
Mart ayının sıcaklık rekoru geliyor! Meteoroloji açıkladı!
ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama
İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek
Stephen Hawking'in korkutan kehanetleri: Dünyanın sonu yaklaşıyor
Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı
9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum