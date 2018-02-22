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 CHP'den Halkevlerine destek ziyareti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 14:01 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki bir grup milletvekili, Ankara'da bu sabah yapılan operasyonda üyeleri gözaltına alınan Halkevleri'ni ziyaret etti.

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki bir grup milletvekili, Ankara'da bu sabah yapılan operasyonda üyeleri gözaltına alınan Halkevleri'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba beraberinde bir grup milletvekili ile birlikte Kızılay Konur Sokak'ta bulunan Halkevleri Genel Merkezini ziyaret etti. Sokak üzerinde Halkevleri üyeleri ile birlikte açıklamalarda bulunan Ağbaba, Halkevleri üyesi kişilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Ağbaba, "Barışı, özgürlüğü, laikliği savunan herkese düşman bir anlayış ile karşı karşıyayız. Bugün bütün Türkiye'yi tek tipe sokmak isteyen bir anlayış var. Yaratmış olduğu yavru muhalefeti ile bütün Türkiye'de çıkan muhalif sesleri susturmaya çalışıyor. Halkevleri 1971'de teslim olmadı, 1980'de askeri darbede teslim olmadı bugünde sivil darbecilere teslim olmayacak. Halkevleri cumhuriyet ile yaşıt bir demokratik kitle örgütü. Her zaman demokrasiyi savundu, bundan sonrada savunmaya devam edecek. Halkevleri ile dayanışma içerisinde olduğumuzu herkesin bilmesi gerekir" dedi.

Burada Halkevleri üyesi grup, 'Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz' şeklinde slogan attı.

12 GÖZALTI

Bu arada Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş, Halkevleri üyeleri Ali İmam Aydoğan, Gülşah Öztürk, Furkan Bircan, Necla Duran ve Durak Soyaslan'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden 'Zeytin Dalı Operasyonunu' protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmek ve çatışma çıkarmaya çalışanlar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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