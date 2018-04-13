HABER

CHP'li başkanın Cumhurbaşkanı'na hakaret davası başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 14:23 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

CHP'li başkanın Cumhurbaşkanı'na hakaret davası başladı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Tutuksuz yargılanan Eşkinat, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret', 'halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlarından 2 yıl 2 aydan 7 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle açılan davada tutuksuz yargılanmasına başlandı. Tekirdağ 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Başkan Ekrem Eşkinat, avukatı İzzet Güneş Gürseler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Murat İlvan katıldı. Ekrem Eşkinat'ın kimlik tespitinin yapılmasının ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame okundu. Ardından savunmasını yapan Eşkinat, olay günü yaptığı konuşmada şahıs ismi kullanmadığını, sadece siyasi kimliğiyle bir konuşma yaptığını söyledi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Eşkinat, şunları söyledi:
"Hem kamusal hem de siyasi bir kimliğim var. Siyasi kimliğimden dolayı CHP Süleymanpaşa İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptım. Konuşmanın ilk bölümünde belediye çalışmaları hakkında, ikinci bölümünde ise siyasi konuşmamı yaptım. Sadece yaptığım tespitleri dile getirdim. Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek söz konusu değildir. Hayatımı demokratik yollardan sürdüren birisiyim. Konuşmamda kişi adı geçmemiştir, sadece genelleme yapılmıştır. Suçlamaları reddediyorum."
Eşkinat'ın avukatı Gürseler de müvekkilinin Belediye Başkanı olması ve savunmasının da alınmış olması nedeniyle duruşmadan vareste tutulup kovuşturmanın genişletilmesini talep etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Murat İlvan ise Eşkinat'ın konuşmasında sarf ettiği kelimelerle isim kullanmasa da Erdoğan'ı kastettiğini belirtti. İlvan, konuşmanın düşünce ifade etme sınırlarını aştığını, asılsız, haksız ve gerçek dışı olan söz konusu itham ve iddiaların tamamen kasıtlı olduğunu dile getirerek, sanık Eşkinat'ın cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın savunmasının alınmış olmasını dikkate alarak, duruşmadan vareste tutulmasına karar verdi. Duruşma, 16 Ekim'e ertelendi.

FOTOĞRAFLI

CHP'li başkanın Cumhurbaşkanı'na hakaret davası başladı

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıtRusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt
İran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldıİran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldı
Suudi Arabistan'da bir ilk dahaSuudi Arabistan'da bir ilk daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.