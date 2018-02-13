CHP’li eski Genel Başkan Yardımcısına hapis cezası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Denizli Milletvekili Adnan Keskin hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı. Mahkeme verdiği kararda Keskin’i 11ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

CHP Denizli eski Milletvekili Adnan Keskin’in Merkezefendi ilçesi parti binasının açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı. 2016 yılında Denizli 4. Asliye Ceza Mahkemesinde ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan açılan davada beraat eden Keskin, savcının karara itirazı ile dava Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderildi. Burada görülen davada, yapılan savunmaların ardından karar duruşması gerçekleşti.

Mahkeme, soruşturma kapsamında ’Cumhurbaşkanına hakaretten’ Keskin’e 1 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra suçun alenen gerçekleştiğini gerekçe gösteren mahkeme heyeti, Keskin’e verilen cezayı 1 yıl 20 güne yükseltti. Sanığın mahkemedeki tutum ve davranışlarını göz önüne bulunduran mahkeme, Keskin’i 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırırken, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.