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CHP’li Tanal’ın paylaştığı 'çiftçiye darp' görüntülerine soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 21:24 | Son Güncelleme

CHP’li Mahmut Tanal’ın sosyal medya hesabında paylaştığı bir görüntüde Şanlıurfa’da jandarma ekiplerince darp edilen bir çiftçi için Valilik soruşturma başlattı.

ŞANLIURFA, (DHA)- CHP’li Mahmut Tanal’ın sosyal medya hesabında paylaştığı bir görüntüde Şanlıurfa’da jandarma ekiplerince darp edilen bir çiftçi için Valilik soruşturma başlattı. Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesinde arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavgada gözaltına alınan bir çiftçinin elleri kelepçeli şekilde jandarma ekiplerine direnince tekme-tokat ve coplarla darp edilmesi olayıyla ilgili Valilik müfettiş aracılığıyla soruşturma başlattığını duyurdu. Jandarmanın çiftçiyi darp etmesi aynı mahallede oturan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada yayınlananan görüntüleri CHP’li Milletvekili Mahmut Tanal, kendi sosyal medya hesabından; “Yer Şanlıurfa Harran; Aydınlar Mahallesi bu görüntüler ne anlama geliyor. Biri bize bu görüntüleri anlatsın” notuyla paylaştı. Yaşanan gelişme üzerine Şanlıurfa Valiliği darp edilme görüntülerine ilişkin soruşturmanın başlattığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: 25.04.2018 tarihinde ilimiz Harran ilçesi Aydınlar Mahallesi mevkiinde arazi anlaşmazlığı yüzünden iki grup arasında meydana gelen taşlı ve sopalı saldırı olayına müdahaleye giden Jandarma Görevlileri mukavemetle karşılaşmış ve ardından arbede yaşanmıştır. Kısmen sosyal medyaya yansıyan olay ile ilgili görüntüler üzerine Valiliğimizce talep edilen Müfettişler aracılığıyla idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca halen 4 şahsın gözaltında tutulduğu olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma da devam etmektedir."

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