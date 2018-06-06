HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

CHP'lilerden Muharrem İnce videosu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 17:30 | Son Güncelleme

İZMİR'de, CHP Bornova İlçe Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Bilişim ve Kültür Sanat Komisyonu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için kısa bir video hazırladı.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)İZMİR'de, CHP Bornova İlçe Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Bilişim ve Kültür Sanat Komisyonu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için kısa bir video hazırladı. CHP'liler tarafından çekilen videoda, yine partililer görev aldı. Bu yöntem ile daha çok kitleye ulaşarak, İnce'nin oylarını arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ecem Gül, kimseye sataşmadan bir seçim kampanyası yürttüklerini belirtti. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına destek vermek isteyen CHP Bornova Bilişim ve Kültür Sanat Komisyonu, ilginç bir çalışmaya imza attı. CHP'liler, bir dakikalık bir video hazırlayarak, bunu da sosyal medyada paylaştı. Yine CHP'lilerin rol aldığı video, akşam karanlığında çekildi. Videoda, sokakta boş boş gezen bir genç, yol kenarında Muharrem İnce'ye ait bir materyali buluyor. Bu metaryali alarak sokakta ilerleyen gencin karşısına 4 kişi çıkıyor. Videoda, bu 4 kişinin, hükümetin karanlığını ve baskıyı temsil ettiğini söyleyen Bornova CHP Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ecem Gül, "Karanlığa ve zorluklara rağmen genç, materyalde yazan 'SevİNCE Durma Koş Ardından' yazısından güç alarak koşuyor. Böyle olunca karanlıkta baskıyı temsil eden kişiler şaşırıyor ve dağılıyor. Ardından 'Durma koş' adlı parçanın ezgileri ile birlikte, yazıyı duvara spreyliyor" dedi. Buradaki amaçlarının herkesin umdunu diri tutmasını sağlamak olduğunu dile getiren Ecem Gül, CHP'yi iktidara, Muharrem İnce'yi de cumhurbaşkanlığına taşımak için seçim gününe kadar bu tarz çalışmalara devam edeceklerini açıkladı. Bu video ile daha çok seçmene ulaşarak, CHP'nin seçim kampanyasına katkı sunmak istediklerini söyleyen Gül, sosyal medya üzerinden paylaştıkları video ile de kampanyada farkındalık yaratmak istediklerini ifade etti.

PARTNERBu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı! Bu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı!
3 camiden 33 musluk hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı3 camiden 33 musluk hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast davasında 3 tahliyeKemal Kılıçdaroğlu'na suikast davasında 3 tahliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 yaşındaki çocuk dörüdncü kattan otomobilin üzerine böyle düştü

3 yaşındaki çocuk dörüdncü kattan otomobilin üzerine böyle düştü

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Yazıklar olsun! Antalya'da canlı canlı kedinin derisini yüzdüler

Yazıklar olsun! Antalya'da canlı canlı kedinin derisini yüzdüler

TEM'de damacana yüklü kamyon devrildi

TEM'de damacana yüklü kamyon devrildi

Gaziantep'te kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Gaziantep'te kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.