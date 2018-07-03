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Christina Aguilera’nın son klibinde Türk imzası

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 11:19 | Son Güncelleme

TÜRK fotoğrafçı ve video art sanatçısı Ece Gürlü, dünyaca ünlü şarkıcı Christina Aguilera’nın “Like I Do” şarkısının lirik videosunun yönetmenliğini yaptı.

Christina Aguilera’nın son klibinde Türk imzası

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK fotoğrafçı ve video art sanatçısı Ece Gürlü, dünyaca ünlü şarkıcı Christina Aguilera’nın “Like I Do” şarkısının lirik videosunun yönetmenliğini yaptı.

MFÖ’nün “Aşkın Kenarından” şarkısının klibinin yanı sıra, Erdem Kınay ve Hasan Koca’nın video kliplerine de imza atan Ece Gürlü, ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Christina Aguilera’nın 6 yıl aradan sonra Haziran ayında müzikseverlerle buluşturduğu “Liberation” albümünün iddialı şarkılarından “Like I Do”nun lirik videosunun yönetmenliğini yaptı.

Bir yıldır New York’ta yaşayan Ece Gürlü, klip çekimi süreci sonunda aldığı en büyük hediyenin, Christina Aguilera’nın kendisine bir teşekkür maili atması olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Christina Aguilera videosu için prodüksiyon, dansçı seçimi, lokasyon, çekim ve post-prodüksiyon için bir hafta süre verdiler. Göndereceğimiz dansçı ve lokasyon listesi içinden Aguilera, kendi seçimlerini yapmak istedi. İki gün içinde sosyal medyadan New York’taki tüm dansçılara ulaşmaya çalıştık, bir liste yaptık ve beş lokasyon gezdik. Nihayet Christina seçimlerini yaptı ve çekimi 8 kişilik bir ekiple gerçekleştirdik. 4 gün içinde post-prodüksiyonu tamamladık ve projeyi teslim ettik. Bu süreç sonundaki en büyük hediye, Christina Aguilera’nın videoyu sosyal medyada paylaşmış olup, bize özel bir teşekkür e-mail’i atması oldu” dedi.

Christina Aguilera’nın son klibinde Türk imzası

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