Cibutili öğrenci, motosikletten kaçarken bahçeye düştü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, üzerine doğru gelen motosikletten kaçmak isterken 4 metre yüksekten apartmanın bahçesine düşen Cibuti uyruklu üniversite öğrencisi Bek Osman Hersi'nin (24) kolu kırıldı.
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