Cibutili öğrenci, motosikletten kaçarken bahçeye düştü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, üzerine doğru gelen motosikletten kaçmak isterken 4 metre yüksekten apartmanın bahçesine düşen Cibuti uyruklu üniversite öğrencisi Bek Osman Hersi'nin (24) kolu kırıldı. 100. Yıl Mahallesi 1048 Sokak'ta dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla yürüyen Bek Osman Hersi, üzerine doğru gelen motosikletten kaçmak için hamle yaptı. Hersi, 4 metreden bir apartmanın bahçesine düştü. Arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Hersi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolu kırıldığı tespit edilen Bek Osman Hersi'n tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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