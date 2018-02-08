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Çift katlı kamyon kasasından 177 kaçak çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 13:43 | Son Güncelleme

Erzincan-Erzurum karayolunda polis kontrol noktasından kaçan ve polisler tarafından durdurulan kamyonun kasasından tam 177 kaçak göçmen çıktı. Daha fazla kaçak taşımak için iki katlı hale getirilen kamyon kasası polisi bile şaşkına çevirdi. Göçmenlerin durumu ise Şener Şen ve İlyas Salmanın başrollerini paylaştığı Banker Bülo filmini anımsattı

Erzincan´da sürücsünün kontrol noktasını fark edince kaçmaya çalıştığı ve kısa süreli takibin ardından durdurulan kamyonun brandayla örtülü kasasından, 177 kaçak çıktı
Erzincan-Erzurum karayolunda. sürücüsü polis kontrol noktasını fark eden kamyonunun Akyazı Kavşağı´ndan dönüp havaalanı istikametine gittiği belirlendi. Kamyon, kısa süreli takibin ardından durduruldu. Nevzat S.’nin (52) kullandığı araçta arama yapıldı. Brandayı kaldıran polis ekipleri, ahşap ve demir direklerle iki kat haline getirilen kasada, kaçaklarla karşılaştı. Polis kontrol noktasına getirilen kamyondan indirilen Afgan ve Pakistan uyruklu, 3´ü çocuk, 4´ü kadın, toplam 177 kaçak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü Nevzat S. ise emniyete götürüldü.

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BAKER BÜLO FİLMİNİ ANIMSATTI

Göçmenlerin durumu ise yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in yaptığı, senaryosunu Sadık Şendil ve Yavuz Turgul’un yazdığı, Şener Şen ve İlyas Salmanın başrollerini paylaştığı, 1980 yapımı Banker Bilo filmini anımsattı.

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Zeytin toplayıcısı Bilo ve arkadaşları Almanya’ya gitmek için Maho ile anlaşmışlardır. Maho bir kamyonun arkasında onları götürecektir. Ancak Maho usta bir dolandırıcıdır. Köylüleri Almanya yerine diye İstanbul’a götürür. Bilo ve arkadaşları İstanbul’da olduklarını öğrendiklerinde büyük bir şok geçirirler. Bu arada Maho zengin bir aile kızı olan Necla ile evlenmiş ve işlerin başına geçmiştir. Bilo Maho’yu bulmaya kararlıdır. Kader onları birçok kez karşı karşıya getirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
kamyon kaçak göçmen mülteci

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yahu bırakın gitsinler nereye gidiyosa sen geleni alma
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