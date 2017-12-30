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Çiftçi, dolandırıcılara 70 bin lirasını kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 14:48 | Son Güncelleme 44 dakika önce

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde çiftçi, 55 yaşındaki Halil Yılmaz, kendisini telefonla arayarak, adının terör örgütüne yönelik soruşturmaya karıştığını söyleyen dolandırıcının verdiği banka hesap numarasına 70 bin lira yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Yılmaz'ın şikâyeti üzerine polis, soruşturma başlattı.

Kadirli'ye bağlı Çukurköprü köyünde oturan Halil Yılmaz'ı ev telefonundan arayan bir dolandırıcı, çiftçiye, "Evinizin etrafını polis ve jandarma çevirdi. Hemen cep telefon numaranızı verin ve evden uzaklaşın" dedi. Dolandırıcı ardından, Yılmaz'ın verdiği cep telefonu numarasını aradı. Dolandırıcı, Halil Yılmaz'a bu kez de "Adınız terör örgütü soruşturmasına karışmış, bu yönde bilgiler ve deliller var. Sizi bu işten kurtaralım. Evinizdeki ve bankadaki paralarınızı çekin, size vereceğimiz hesap numarasına yatırın. Paranızı güvene alacağız. Siz bu işten kurtulacaksınız. Paranızı da geri alacaksınız. Telefon açık kalsın, kapatmayın" dedi.

Telefondaki kişiye inanan Yılmaz, ev ve bankadaki toplam 70 bin lirasını verilen hesaba yatırdı. Bir süre sonra kendisini arayan kişiye telefon eden Halil Yılmaz, ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp, polise şikâyetçi oldu. Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlattı.

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