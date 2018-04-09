Çiftçi kadın kursiyere özel servis aracı

Sivas merkeze bağlı bir köyde çiftçilikle uğraşan Miyase Süer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılmak için haftanın üç günü belediyenin tahsis ettiği özel araçla il merkezine getiriliyor.
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