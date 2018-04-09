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Çiftçi kadın kursiyere özel servis aracı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesi, okuma yazma kursuna katılan 60 yaşındaki Miyase Süer'in Eskiboğazkesen köyünden kent merkezine ulaşımı için özel saraç tahsis etti.

Sivas merkeze bağlı bir köyde çiftçilikle uğraşan Miyase Süer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılmak için haftanın üç günü belediyenin tahsis ettiği özel araçla il merkezine getiriliyor.

Çiftçi kadın kursiyere özel servis aracı

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Sivas merkeze bağlı bir köyde çiftçilikle uğraşan Miyase Süer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılmak için haftanın üç günü belediyenin tahsis ettiği özel araçla il merkezine getiriliyor.
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Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Eskiboğazkesen köyü Dayıoğlu mezrasında yaşayan 60 yaşındaki çiftçi kadın, okuma yazma seferberliği kapsamında il merkezinde açılan kursa yazıldı. Haftanın üç günü kursa gelen Süer'in maddi durumunun iyi olmaması üzerine devreye giren Sivas Belediyesi, tahsis ettiği özel araçla Süer'i, 20 kilometrelik mesafede kursa getirip götürüyor.
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Süer'in eşi Mehmet Süer ise televizyonda çıkan alt yazıları eşinin sürekli kendisine sorduğunu, bu durumdan sıkıldığı için onu kursa kayıt ettirdiğini kaydetti.
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Aileyi kurs merkezinde ziyaret eden Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın da çiftçilikle uğraşan ve ineğini sağdıktan sonra köyden çıkarak kursa katılan Süer'in durumundan haberdar olan Belediye Başkanı Sami Aydın'ın talimatıyla Süer'in ulaşımını sağladıklarını belirtti.
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Miyase Süer Makam aracı Okuma yazma kursu

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