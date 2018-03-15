HABER

Çifte cinayet sanığına 30 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 09:36 | Son Güncelleme

AYDIN'da, devrettikleri restoran nedeniyle çıkan tartışmada Kadir Çatıkkaş (45) ve oğlu üniversite öğrencisi Çağlar Çatıkkaş'ı (22) tabancayla öldüren, ardından sosyal medyadan 'Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun.

Çifte cinayet sanığına 30 yıl hapis cezası

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - AYDIN'da, devrettikleri restoran nedeniyle çıkan tartışmada Kadir Çatıkkaş (45) ve oğlu üniversite öğrencisi Çağlar Çatıkkaş'ı (22) tabancayla öldüren, ardından sosyal medyadan 'Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun. İki pisliği temizledim, cezamı çekmeye gidiyorum' yazan Ahmet İnan, toplam 30 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 2016 yılının Ağustos ayında, Efeler ilçesine bağlı Baltaköy Mahallesi'nde bulunan restoranda meydana geldi. Mülk sahibinin oğlu Ahmet İnan, olay tarihinden bir süre önce işletmeyi devrettikleri kiracıları Kadir Çatıkkaş ve oğlu Çağlar Çatıkkaş ile kira yüzünden anlaşmazlık yaşamaya başladı. İşletmenin iyi para kazanmaya başlaması üzerine geri almaya ya da kirasını artırmaya çalıştığı ileri sürülen İnan ile baba- oğul, olay günü bu nedenle yeniden tartıştı. Yanında taşıdığı tabancayla ateş açan İnan, baba Çatıkkaş ile Makedonya'da hukuk eğitimi alan oğlunu öldürdü. Çifte cinayetten sonra özçekim yapıp, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından "Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun. İki pisliği temizledim, cezamı çekmeye gidiyorum" notuyla paylaşım yapan İnan, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Ahmet İnan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ
Sanık Ahmet İnan hakkında hazırlanan iddianamede, olayın, kiralanan işletmenin geri alınması ya da kirasının artırılması görüşmeleri sırasında yaşandığı belirtilerek, çifte cinayet için 2 kez müebbet hapis cezası istendi. Aydın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın ardından karar verildi. Çifte cinayetin sanığı Ahmet İnan, Kadir Çatıkkaş'ı öldürmekten 15 yıl, üniversite öğrencisi Çağlar Çatıkkaş'ı öldürmekten ise 14 yıl 2 ay, 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan da 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 30 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme heyetinin kararında haksız tahrik indirimini uygulaması, ölenlerin yakınlarının tepkisini çekti.

FOTOĞRAFLI

Çifte cinayet sanığına 30 yıl hapis cezasıÇifte cinayet sanığına 30 yıl hapis cezasıÇifte cinayet sanığına 30 yıl hapis cezası

Afrin'de şok görüntüler! Afrin'de şok görüntüler!
Facianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacakFacianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacak
BM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalıBM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı 

Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı 

Taşeron işçi, FETÖ'nün üst düzey askeri imamı çıktı

Taşeron işçi, FETÖ'nün üst düzey askeri imamı çıktı

Hamburgerciden para çaldılar, 5 dakikada yakalandılar

Hamburgerciden para çaldılar, 5 dakikada yakalandılar

Ünye’de tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Ünye’de tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

5 yıldır çocuğu gösterilmeyen babanın feryadı: "Çocuğumun bana ’baba’ deyişini duyamadım"

5 yıldır çocuğu gösterilmeyen babanın feryadı: "Çocuğumun bana ’baba’ deyişini duyamadım"

Hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.