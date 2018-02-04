HABER

Çifte cinayet şüphelisi, balkondan atlayıp kaçmak isterken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 17:08 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, taksici Furkan ve Erman Yıldırım'ın kardeşlerin öldürülmesi olayıyla ilgili aranan A.I., polisin yaptığı baskın sırasında balkondan atlayıp kaçmaya çalışırken yakalandı.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, taksici Furkan ve Erman Yıldırım'ın kardeşlerin öldürülmesi olayıyla ilgili aranan A.I., polisin yaptığı baskın sırasında balkondan atlayıp kaçmaya çalışırken yakalandı. Adapazarı şehir merkezindeki bir taksi durağına geçen yıl 1 Eylül tarihinde düzenlenen silahlı saldırıda taksici Furkan ve Erman Yıldırım kardeşler hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan E.Ç., M.S. ve M.A.I. tutuklandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, soruşturma kapsamında aranan M.A.I.'nın kardeşi A.I'nın Adapazarı'nda bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, birçok suçtan arananan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtilen A.I.'nın saklandığı eve operasyon düzenledi. Polisleri fark eden A.I. birinci kattaki evin balkonundan sokağa atladı. Evin önündeki aracına binip kaçmaya çalışan A.I., sokağın sonunda önünü polis kesince bu kez aracını geri vitese takarak ters yöne yöneldi. Ancak başka bir ekip aracı, sokağın diğer tarafını da kapatınca kaçamadı. Gözaltına alınan A.I. emniyete götürüldü. A.I. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Iğdır'da 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Iğdır'da 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Tunceli’de PKK’nın kullandığı 5 sığınak imha edildi

Tunceli’de PKK’nın kullandığı 5 sığınak imha edildi

Kaza yapan otomobil alev alev yandı

Kaza yapan otomobil alev alev yandı

Gazoz ve maden suyu hırsızları suçüstü yakalandı

Gazoz ve maden suyu hırsızları suçüstü yakalandı

Şehit üsteğmenin ailesi, Şanlıurfa’ya geldi

Şehit üsteğmenin ailesi, Şanlıurfa’ya geldi

ABD’deki tren kazasında yaralı sayısı 70’e yükseldi

ABD’deki tren kazasında yaralı sayısı 70’e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.