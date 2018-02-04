Çifte cinayet şüphelisi, balkondan atlayıp kaçmak isterken yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, taksici Furkan ve Erman Yıldırım'ın kardeşlerin öldürülmesi olayıyla ilgili aranan A.I., polisin yaptığı baskın sırasında balkondan atlayıp kaçmaya çalışırken yakalandı. Adapazarı şehir merkezindeki bir taksi durağına geçen yıl 1 Eylül tarihinde düzenlenen silahlı saldırıda taksici Furkan ve Erman Yıldırım kardeşler hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan E.Ç., M.S. ve M.A.I. tutuklandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, soruşturma kapsamında aranan M.A.I.'nın kardeşi A.I'nın Adapazarı'nda bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, birçok suçtan arananan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtilen A.I.'nın saklandığı eve operasyon düzenledi. Polisleri fark eden A.I. birinci kattaki evin balkonundan sokağa atladı. Evin önündeki aracına binip kaçmaya çalışan A.I., sokağın sonunda önünü polis kesince bu kez aracını geri vitese takarak ters yöne yöneldi. Ancak başka bir ekip aracı, sokağın diğer tarafını da kapatınca kaçamadı. Gözaltına alınan A.I. emniyete götürüldü. A.I. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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