Çifte cinayete çifte müebbet

Bursa’da, iki kişiyi öldürdüğü iddia edilen Samet Şut, çifte müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Osmangazi ilçesinde geçen yıl nisan ayında meydana gelen olayda, Samet Şut (23), arkadaşı Hamza Arslan (20) ve babası M.Ş. (47) ile evlerinde uyuşturucu kullanırken tartışma çıktı. Şut, elindeki çakı ile Hamza Arslan’ı göğsünden yaraladı. Arslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybedetti. Olay sonrası Samet Şut, babası ile birlikte kendilerine uyuşturucu bulması için merkez Mollafenari Mahallesi’ndeki Mevlüt Morkoç’un evine gitti. Şut, kendisine uyuşturucu bulamayacağını söyleyip, "Senin için Hamza’yı bıçaklayarak öldürdüğün söyleniyor. Bu doğru mu?" diye soran Morkoç’u, bu kez yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla öldürdü. İşlediği iki cinayetten sonra kaçan Samet Şut, iki gün sonra gözaltına alındı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’adam öldürmek’ suçundan iki defa ömür boyu hapis cezası talep edilen Samet Şut, "Hakim bey, 8 yıldır uyuşturucu kullanıyorum. Olay günü bonzai ve metamfetamin almıştım. İki kişiyi öldürdüğümü iki gün sonra kendime gelip yolda yürürken bir arkadaşımdan tesadüfen öğrendim. Babamı aradım. Sonra polise gidip teslim oldum. Keşke onlar beni öldürseydi" dedi.

Maktullerin yakınları sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından Samet Şut’a hiçbir indirim yapmadan Hamza Arslan’ı ve Mevlüt Morkoç’u öldürmek suçundan çifte müebbet hapis cezası verdi.