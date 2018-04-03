Çifte cinayetten beraatini istedi

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Akbıyık köyünde meydana gelen çifte cinayetin sanığı ilk kez hakim karşısına çıktı.

9 Temmuz 2017 tarihinde Akbıyık köyünde tarla meselesi yüzünden köy muhtarı 63 yaşındaki Fahrettin Yiğit ile 41 yaşındaki Hasan Taşdemir arasında tartışma çıktı. Köy meydanındaki tartışmanın ardından evine gidip silahla geri dönen Hasan Taşdemir, kahvehane önünde oturan Fahrettin Yiğit’e ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, muhtar Yiğit ile kahvehanede oturan 65 yaşındaki İsmail Tarım’a isabet etti. Fahrettin Yiğit olay yerinde, İsmail Tarım ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde öldü. İki kişiyi öldüren Hasan Taşdemir yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Taşdemir, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün hakim karşısına çıktı. Hasan Taşdemir, “Olay günü tarladan kahveye gidip arkadaşlarımla çay içtim. Bende tekrar mısır tarlasına gidecektim ki Fahrettin gelerek, bana hakaret etti. Daha sonra silahımı da alıp tarlaya gitmek üzereyken Fahrettin ağza alınmayacak sözler söylemeye başladı. Ayaklarına doğru ateş ettim. Yanında bulunan İsmail Tarım’ı görmedim. İlk ateşimden sonra bana doğru gelmeye devam etti. Ateş etmeye devam ettim. Bana çok yakınlaşmıştı. Olay yerinde Fahrettin’in elinde silah görmedim. Beraatimi istiyorum” dedi.

Maktul Fahrettin Yiğit’in eşi Şahinaz Yiğit, oğulları Ferdi Yiğit ve Mustafa Yiğit ile kızı Sevgi B., sanıktan şikayetçi olduklarını belirttiler. Üç şahidin de dinlenmesinin ardından "kasten adam" öldürme suçundan yargılanan Hasan Taşdemir’in tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 10 Temmuz 2018 tarihine ertelenmesine karar verildi.