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Çiftlik Bank benzeri şirketin sahibinin babası, gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

İSTANBUL merkezli Çiftlik Bank benzeri Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sahibi Serkan Erden'in babası Enser Erden, Konya'da gözaltına alınarak, İstanbul'a gönderildi.

KONYA, (DHA) - İSTANBUL merkezli Çiftlik Bank benzeri Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sahibi Serkan Erden'in babası Enser Erden, Konya'da gözaltına alınarak, İstanbul'a gönderildi. Şirketin çiftliğinde bulunan 2 büyükbaşa ise el koyuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank benzeri Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin destek verdiği operasyonda, şirketin Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan çiftliğine baskın yapıldı. Baskında şirket sahibi Serkan Erden'in babası Enser Erden, Konya'daki ofisin üzerine kayıtlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Şirketin çiftliğinde bulunan 2 büyükbaşa da el koyuldu.
Gözaltına alınan Enser Erden, İstanbul'a gönderilirken, şirketin faaliyetlerini İstanbul'da yürüttüğü öğrenildi.

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