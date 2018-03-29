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Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın yurt dışına böyle kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın yurt dışına kaçış anına ait fotoğraf ortaya çıktı.

Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın yurt dışına böyle kaçtı

Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın yurt dışına kaçış anına ait fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde Aydın pasaport kontrolünden geçerken görülüyor.
Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın, Uruguay’a kaçmış, yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Aydın’ın yurt dışına kaçışı ile ilgili fotoğraf ortayı çıktı. Fotoğraf karesinde Aydın’ın Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pasaport kontrolünden geçtiği görülüyor.

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