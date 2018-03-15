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Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 23:18 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank adı altında binlerce kişiden milyonlarca lira toplayarak ortadan kaybolan Mehmet Aydın, bir sosyal medya platformu üzerinden kendisine yöneltilen 'Paraları eziyor musun?' sorusuna banknotların görüldüğü bir video ile yanıt verdi.

Çiftlik Bank vurgununda skandallar bitmek bilmiyor. Yayınlanan son videoda, Çiftlik Bank mağdurlarını epey kızdıracak görüntüler yer alıyor.

'PARALARI EZİYOR MUSUN?'

Sözcü'de yer alan habere göre, insanların sorular sorup videolu cevaplar aldığı sosyal medya platformu Papillion'da bir kullanıcı “Paraları eziyor musun, gerçekten sövmeyeceğim, hakkını veriyorsan helal olsun” şeklinde bir soru sordu.

Bu sorunun üzerine Mehmet Aydın'ın daha önce de cevaplar verdiği kendi sayfasından, milyonlarca dolar olduğu düşünülen paraların yer aldığı bir video paylaşıldı.

KOLUNDAKİ ALTIN SAAT DİKKAT ÇEKTİ

Şu anda yurt dışında Uruguay'da olduğu tahmin edilen Mehmet Aydın'ın kolundaki altın saat de dikkat çekti. Paralar ve saatler ile görüntü paylaşmaktan çekinmeyen Aydın'a bu videodan sonra tepkiler yükselmeye başladı.

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