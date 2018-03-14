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Çiftlik Bank sahibinin 20 yaşındaki eşi teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 13:28 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında kayıplara karışan şirket sahibi Mehmet Aydın’ın, 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek teslim oldu.Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak’ın ikametine yapılan operasyon sonucu yakalanarak adliyeye sevk edilmesinin ardından, Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ile birlikte şirket yönetiminde ismi geçen 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın’ın da avukatı ile birlikte Geyve Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olduğu öğrenildi.

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında kayıplara karışan şirket sahibi Mehmet Aydın’ın, 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek teslim oldu.
Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak’ın ikametine yapılan operasyon sonucu yakalanarak adliyeye sevk edilmesinin ardından, Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ile birlikte şirket yönetiminde ismi geçen 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın’ın da avukatı ile birlikte Geyve Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olduğu öğrenildi.

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