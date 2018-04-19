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Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aralarında Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten düzenlendi.

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 19:01 | Son Güncelleme

IHAAW184937-ASA/19-04-2018 - Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aralarında Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten düzenlendi. 19.04.2018 18:49:37 TSI NNNN

IHAAW184937-ASA/19-04-2018

- Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aralarında Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten düzenlendi.

19.04.2018 18:49:37 TSI
NNNN

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