HABER

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 01:30 | Son Güncelleme

SAKARYA Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı.

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.
Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çiftlik Bank'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Çanakkale, Bursa ve Manisa'da yakalanan Ü. G., S.A., S.A.E. ve E.T Sakarya'ya getirildi. 3 gündür sorguda bulunan 4 kişi, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Daha önce şirket CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak ve H.T tutuklanırken, 4 kişinin daha tutuklanmasıyla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandıÇiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandıÇiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı

Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!
Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda karar!Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda karar!
FETÖ'de çocuk pornosu skandalı! FETÖ'de çocuk pornosu skandalı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

120 Rus askeri hayatını kaybetti

120 Rus askeri hayatını kaybetti

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

Yol kenarında bulundu! Görenler hemen polisi aradı

Yol kenarında bulundu! Görenler hemen polisi aradı

Diyarbakır'daki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Diyarbakır'daki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.