Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çiftlik Bank'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Çanakkale, Bursa ve Manisa'da yakalanan Ü. G., S.A., S.A.E. ve E.T Sakarya'ya getirildi. 3 gündür sorguda bulunan 4 kişi, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Daha önce şirket CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak ve H.T tutuklanırken, 4 kişinin daha tutuklanmasıyla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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