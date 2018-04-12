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Çiftlik Bank soruşturmasında 4 şüpheliye tutuklama talebi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 19:07 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4’ü tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.Çiftlik Bank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal para "bitcoin madeni" üreten tesisleri de tespit ederek, söz konusu tesislerdeki dijital materyallere ve makinelere el koymuştu.

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4’ü tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Çiftlik Bank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal para "bitcoin madeni" üreten tesisleri de tespit ederek, söz konusu tesislerdeki dijital materyallere ve makinelere el koymuştu. Ekipler, aralarında Çiftlikbank muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 9 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 1’i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. 8 şüpheli emniyetteki işlemlerini ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler A.Ç., Ş.C., A.E. ve M.İ.D., “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticileri dolandırıcılığı” suçlarından adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
4 şüpheliye 3 ayrı suçtan tutuklama talebi
Aralarında Çiftlik Bank’ın muhasebe sorumlusu olduğu iddia edilen K.K. ile diğer şüpheliler S.D., H.C., F.C., “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticileri dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Şüphelilerin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorguları sürüyor.

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