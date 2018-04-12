Çiftlik Bank soruşturmasında 4 tutuklama

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Çiftlik Bank muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çiftlik Bank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal para "bitcoin madeni" üreten tesisleri tespit ederek, söz konusu tesislerdeki dijital materyallere ve makinelere el koymuştu. Ekipler, aralarında Çiftlik Bank muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 9 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 1’i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 8 şüpheli ise Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler A.Ç., Ş.C., A.E. ve M.İ.D. adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle, şüpheliler K.K., S.D., H.C. ve F.C. ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemedeki sorguları tamamlanan şüphelilerden A.Ç., Ş.C., A.E. ve M.İ.D. hakkında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından adli kontrol hükümleri uygulanarak, yurt dışı yasağı konuldu. Çiftlik Bank muhasebe sorumlusu K.K. ile diğer şüpheliler S.D., H.C. ve F.C. ise, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticileri dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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