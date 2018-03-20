Çiftlik Bank soruşturmasında 4 tutuklama daha

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Çanakkale, Bursa ve Manisa illerinde yakalanarak Sakarya’ya getirilen 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CEO’su Mehmet Aydın’ın yüksek kar vaadiyle para toplayıp kayıplara karıştığı Çiftlik Bank’a yönelik Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çanakkale, Bursa ve Manisa illerinde yakalanan Ü.G., S.A., S.A.E. ve E.T. isimli şahıslar Sakarya’ya getirildi. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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