Çiftlik Bank soruşturmasında 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten düzenlendi. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan 2 şüphelinin Uruguay ve Bulgaristan’dan iadelerin talep edildiği belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasında, Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Tüm dosyaların birleştirildiği vurgulandı

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yönelik yetkisizlik kararları verildiği anlatılırken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşan bu dosyaların mevcut soruşturma dosyasıyla birleştirildiği kaydedildi.

6 şüpheli hakkında kırmızı bülten düzenlendi

Açıklamada, 33 şüpheli hakkında soruşturmanın devam ettiği, bunlardan 13’ünün tutuklu olduğu, 4’ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi. İfadesi alınan 1 şüphelinin serbest bırakıldığı, diğer 15 şüphelinin ise haklarında çıkarılan yakalama kararları doğrultusunda halen arandıkları kaydedildi. Öte yandan şüphelilerden 6’sı hakkında kırmızı bülten düzenlendiği bilgisine yer verildi.