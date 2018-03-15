Çiftlik Bank soruşturmasında üçüncü tutuklama

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ÇİFTLİK Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan üçüncü şüpheli H.T. de tutuklandı.
Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltılar devam ediyor. Soruşturma kapsamında aranan H.T. Geyve ilçesinde gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan H.T. işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi ile ilgili 'Usulsüz faaliyet yürütüldüğü' iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şirket CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi olan Cemal Çolak dün tutuklanmıştı.
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