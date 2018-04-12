Çiftlik Bank zanlıları adliyeye sevk edildi

Çiftlik Bank’la ilgili yürütülen soruşturmada İstanbul ve Balıkesir’de gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 1’i savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakılırken, diğer 8 şüphelinin emniyetten İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildiği belirtildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında Çiftlik Bank’ın muhasebe sorumlusunun da arasında bulunduğu 9 kişi yakalanmış, söz konusu şirkete ait olduğu tespit edilen ‘bitcoin tarlası’ olarak adlandırılan, bitcoin maden üretim tesisindeki materyallere polis tarafından el konulmuştu.
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