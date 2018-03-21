Çiftlik Bank’ın el konulan araçları çiftlikte

Yüksek kar vaadiyle binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay’a kaçan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın Bursa’da işyeri olarak kullandığı binanın önündeki 34 aracına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu. El konulan araçlardan 25 tanesi İnegöl’deki çiftliğe getirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından gözetim altında tutulan araçlar soruşturmayı yürüten İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.

Çiftlik Bank’ın Bursa’nın İnegöl ilçesindeki büyükbaş hayvan çiftliğinde iki gece önce yaşanan gerginliğin ardından güvenlik önlemleri artırılırken, soruşturma ise sürüyor.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri ile İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince güvenliği sağlanan İnegöl Sungurpaşa Mahallesi’ndeki büyükbaş hayvan tesisinde, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veteriner ekipleri hasar tespit çalışması yapıyor. Veteriner hekimler yaklaşık bin hayvanı sağlık kontrolünden geçirdi.

Tabelalar söküldü

Bakanlığın Tüm Türkiye’de olduğu gibi İnegöl’deki Çiftlik Bank büyükbaş tesisine el koymasının ardından Çiftlik Bank tabelaları sökülmüş, soruşturmalar başlatılmıştı. Türkiye’de 80 bin kişiyi 511 milyon lira dolandırıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın şirketine ait olduğu belirlenen araçlara Bursa Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Toptancılar Çarşısında şirketin işyeri olarak kullandığı öğrenilen binanın önünde bulunan çoğunluğu 34 ve 17 plakalı toplam 34 araca soruşturma kapsamında el koydu.

25 araç İnegöl’e getirildi

El konulan 25 araç dün akşam itibariyle Sungurpaşa Mahallesi’ndeki büyükbaş hayvan tesisine getirilerek, güvenlik altına alındı. İnegöl Kaymakamı Ali Akça, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 34 araca el konulduğunu belirterek, 25’inin İnegöl’de güvenlik altına alındığını bildirdi. Akça, kayyum ataması yapılması ile ilgili İstanbul Anadolu Başsavcılığının çalışmasının sürdüğünü de sözlerine ekledi.