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Çiftlik Bank'ın Sakarya'daki tesislerinde arama yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 07:59 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Taraklı ilçesindeki, Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'nde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konuldu.

TARAKLI,(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Taraklı ilçesindeki, Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'nde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konuldu. Taraklı'da bulunan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi ile ilgili Taraklı Kaymakamlığı'nın 'Usulsüz faaliyet yürütüldüğünü' bildirmesi üzerine tesisle ilgili soruşturma başlatan Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tesise ait binalarda arama yapılması kararı verdi. Kararın ardından tesise giden Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tesiste arama yaparak bazı evraklara tedbir amaçlı el koydu. Sakarya Tarım İl Müdürlüğü görevlileri de 20 bini aşkın tavuğun bulunduğu tesiste inceleme yaptı. Gece saatlerinde Çiftlik Bank üyesi olan bazı kişiler, şirket yetkililerinin olduğunu duyumu ile paralarını geri alabilme umuduyla tesise geldi. Jandarma ekipleri, tesisin etrafında güvenlik önlemi alarak kalabalığın içeriye girmesini engelledi. Bir süre tesisin kapısının önünde bekleyenler daha sonra Çiftlik Bank'tan şikayetçi olmak için ilçe jandarma karakoluna gitti. Tesiste bulunan çalışanlar içeride bulunan hayvanların zarar görmemesi için soruşturma süresi boyunca görevlendirildi. Ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tesis etrafında güvenlik önlemi aldı.

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