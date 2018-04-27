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Çiftlik Bank'ın yazılımcısı tutuklandı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

 ÇİFTİLİK Bank soruşturmasında gözaltına alınan yazılım işlerinden sorumlu Cudi Cumhur Yurdakul, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) - ÇİFTİLİK Bank soruşturmasında gözaltına alınan yazılım işlerinden sorumlu Cudi Cumhur Yurdakul, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

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