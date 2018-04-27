HABER

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı tutuklandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 18:45 | Son Güncelleme

 İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın koordinasyonunda yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan yazılım işlerinden sorumlu Cudi Cumhur Yurdakul, emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na çıkarıldı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın koordinasyonunda yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan yazılım işlerinden sorumlu Cudi Cumhur Yurdakul, emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na çıkarıldı. Soruşturma kapsamında savcılık tarafından sorgusu yapılan Cudi Cumhur Yurdakul, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Bilişim sistemleri ve bankaları aracı kullanarak dolandırıcılık" ve "Tacir ve şirket yöneticileri dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, sorgusunu yaptığı Yurdakul'u sevk edilen maddelerden tutuklanmasına karar verdi.

BREZİLYAYA GİDİP MEHMET AYDIN İLE GÖRÜŞMÜŞ
Soruşturma kapsamında tutuklanan Yurdakul'un firari şüpheli Mehmet Aydın'ın şirketlerinin tüm yazılım ve bilişim sistemlerini kurup kontrol eden kişi olduğu, örgüt kapsamındaki, örgüt kapsamındaki faaliyetleri sürdürmek için 5 Mart 2018 tarihinde Brezilya'ya gittiği, 8 Mart 2018 tarihinde döndüğü ve aldığı talimatlar doğrultusunda suç işlemeye devam ettiği öğrenildi.

Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı!Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı!
Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!
Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumuBaşbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da feci kaza! Devrilen traktörün altında feci şekilde hayatını kaybetti!

Adıyaman'da feci kaza! Devrilen traktörün altında feci şekilde hayatını kaybetti!

Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı

Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı

Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi

Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi

İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.