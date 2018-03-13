Çiftlik Bank’taki güvenlik tedbirleri artırıldı

Yüksek kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan almasına rağmen bugüne kadar herhangi bir ödeme yapmadığı iddia edilen Çiftlik Bank’ın alacaklılarının Bursa’daki tesisleri basmasının ardından jandarma tarafından alınan güvenlik tedbirleri artırıldı.

İddiaya göre, Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu, yüksek kar ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan alan Çiftlik Bank, bir süredir üyelerine ödeme yapmıyordu. Aylardır gündemde olan ve hakkında bir dizi suç duyurusunda bulunulan Çiftlik Bank’a yatırım amaçlı hayvan satan İnegöllü 200’e yakın çiftçi, Çiftlik Bank’ın İnegöl ilçesine bağlı Sunpurpaşa Mahallesi’ndeki tesislerini kamyonlarla basarak hayvanlarını geri istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çiftçilere müdahale etti. Yaşanan arbedede ekipler, öfkeli vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Olayın gerçekleştiği andan itibaren tesis önünde güvenlik tedbiri alan jandarma, özel harekat ekiplerinin takviyeye gelmesiyle güvenlik önlemlerini artırarak, nöbet tutmaya başladı. Sabah saatlerinde tesise gelen İnegöl ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de zarar tespiti çalışması yaparken, Veteriner Hekimler de hayvanları sağlık kontrolünden geçirdi.