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Çiftlikbank soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, aralarında Çiftlikbank’ın firari muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 8 şüpheliden 4’ü tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 18:36 | Son Güncelleme

IHAAW182925-ASA/12-04-2018 - Çiftlikbank soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, aralarında Çiftlikbank’ın firari muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 8 şüpheliden 4’ü tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. 12.04.2018 18:29:25 TSI NNNN

IHAAW182925-ASA/12-04-2018

- Çiftlikbank soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, aralarında Çiftlikbank’ın firari muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 8 şüpheliden 4’ü tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

12.04.2018 18:29:25 TSI
NNNN

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