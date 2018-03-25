ÇiftlikBank’ın tüm soruşturma dosyaları İstanbul’da toplanacak

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ÇiftlikBank ile ilgili çeşitli illerde yürütülen tüm soruşturma dosyalarını İstanbul’da toplama kararı aldı. Başsavcılık adliyelere gönderdiği yazıda, sistem üzerinden toplanan paranın 511 milyon lira değil 1 milyar 139 milyon 972 bin lira olduğu, 132 bin 222 kişinin sisteme para gönderdiği belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Mart’ta, Türkiye genelindeki cumhuriyet başsavcılıklarına bir yazı gönderdi. Başsavcı Vekili İsmail Uçar imzası ile gönderilen yazıda ÇiftlikBank ile ilgili önemli bilgiler yer aldı. Başsavcılık yazısında, ÇiftlikBank ile ilgili çeşitli il ve ilçelerde yürütülen tüm soruşturma dosyalarını İstanbul’da toplama kararı alındığını kaydetti.

Toplanan para 1 milyar 139 milyon 972 bin lira

Başsavcılık adliyelere gönderdiği yazıda, sistem üzerinden toplanan paranın 1 milyar 139 milyon 972 bin lira olduğu kaydetti. Ayrıca yazıda, 132 bin 222 kişinin sisteme para gönderdiği belirtildi. Daha önce haberlerde Çiftlik Bank’ın 511 milyon lira topladığı belirtiliyordu.