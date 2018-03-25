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ÇiftlikBank’ın tüm soruşturma dosyaları İstanbul’da toplanacak

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 14:18 | Son Güncelleme

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ÇiftlikBank ile ilgili çeşitli illerde yürütülen tüm soruşturma dosyalarını İstanbul’da toplama kararı aldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ÇiftlikBank ile ilgili çeşitli illerde yürütülen tüm soruşturma dosyalarını İstanbul’da toplama kararı aldı. Başsavcılık adliyelere gönderdiği yazıda, sistem üzerinden toplanan paranın 511 milyon lira değil 1 milyar 139 milyon 972 bin lira olduğu, 132 bin 222 kişinin sisteme para gönderdiği belirtildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Mart’ta, Türkiye genelindeki cumhuriyet başsavcılıklarına bir yazı gönderdi. Başsavcı Vekili İsmail Uçar imzası ile gönderilen yazıda ÇiftlikBank ile ilgili önemli bilgiler yer aldı. Başsavcılık yazısında, ÇiftlikBank ile ilgili çeşitli il ve ilçelerde yürütülen tüm soruşturma dosyalarını İstanbul’da toplama kararı alındığını kaydetti.

Toplanan para 1 milyar 139 milyon 972 bin lira
Başsavcılık adliyelere gönderdiği yazıda, sistem üzerinden toplanan paranın 1 milyar 139 milyon 972 bin lira olduğu kaydetti. Ayrıca yazıda, 132 bin 222 kişinin sisteme para gönderdiği belirtildi. Daha önce haberlerde Çiftlik Bank’ın 511 milyon lira topladığı belirtiliyordu.

2 milyar 971 milyon 905 bin TL geri ödeme yapılması gerekirdi
Başsavcılık yazısında, Çiftlik Bank’ın üyelere 687 milyon 838 bin 995 TL geri ödeme yaptığı belirtirken şirketlere sermaye olarak aktarılan para tutarının ise 128 milyon 490 bin lira olduğunu ifade etti. Sistemdeki mal varlığı değeri 58 milyon 126 bin TL olarak açıklandı. Yazıda "Sistemin kuruluşundan bu yana ön görüldüğü şekilde çalıştığının varsayılması halinde katılımcılara 2 milyar 971 milyon 905 bin TL geri ödeme yapılması gerektiği, şüphelilerin ise baştan beri durumun farkında olduğu ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği" ifadeleri yer aldı.
Başsavcılık yazısında şüphelilerin, nitelikli dolandırıcılık suçu kastı ile hareket ettikleri belirtti.

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