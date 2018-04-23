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Çiftlikbank’ın yazılımcısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 21:02 | Son Güncelleme

Çiftlikbank soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikbank kurgusunun yazılımcısını gözaltına aldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çiftlikbank Soruşması kapsamında Çiftlikbank kurgusunun yazılımcısı olan Cudi Cumhur Y.

Çiftlikbank soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikbank kurgusunun yazılımcısını gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çiftlikbank Soruşması kapsamında Çiftlikbank kurgusunun yazılımcısı olan Cudi Cumhur Y. isimli şüpheli şahsı Maltepe’de bir ikamette gözaltına aldı. Şüphelinin soruşturması devam ediyor.

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