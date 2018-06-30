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Çığlık atınca istismarcıdan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 17:28 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, üst geçitte bir kadına cinsel saldırıda bulunan İ.E., kadının çığlık atarak yardım istemesi üzerine kaçtı.

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, üst geçitte bir kadına cinsel saldırıda bulunan İ.E., kadının çığlık atarak yardım istemesi üzerine kaçtı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.E. üst geçitte yürüyen kadını ilk önce sözle taciz etti. İ.E. daha sonra A.İ.'ye cinsel saldırıda bulundu. Yaşanan boğuşma sırasında İ.E., kadının çığlıklar atarak yardım istemesi ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kadının verdiği eşkâli değerlendirerek araştırma başlattı. İ.E. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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