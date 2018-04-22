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Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 12:15 | Son Güncelleme

Kedi ile farenin mama kavgası sosyal medyayı salladı. Cihangir'de hep aynı sokakta görülen fare, sokak kedileri için bırakılan mamayı yiyor, insanlardan kaçmıyor ve kedilerle birlikte yaşıyor...

Beyoğlu Cihangir'de yaşayan “Sokak faresi” görenleri şaşkına çeviriyor. Kedilerle rolleri değişen Cihangir'in sokak faresini görenler görüntü çekmek için telefonlarına sarılıyor.

İHA'nın haberine göre, Beyoğlu Cihangir'de hep aynı sokakta yaşayan fare, insanlardan kaçıp saklanmıyor. Kendisiyle aynı sokakta yaşayan kedileri de korkutan fare onların mamasını yiyor.

KOVALAMAKTAN VAZGEÇTİLER

Kediler bu fareyi kovalamak yerine arkadaşça yaklaşmayı, hatta bazen görmezden gelmeyi tercih ediyor.

GÖRENLER TELEFONA SARILIYOR

Kedilerle rolleri değişen Cihangir'in sokak faresini görenler görüntü çekmek için telefonlarına sarılıyor.

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