Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Beyoğlu Cihangir'de yaşayan “Sokak faresi” görenleri şaşkına çeviriyor. Kedilerle rolleri değişen Cihangir'in sokak faresini görenler görüntü çekmek için telefonlarına sarılıyor.
İHA'nın haberine göre, Beyoğlu Cihangir'de hep aynı sokakta yaşayan fare, insanlardan kaçıp saklanmıyor. Kendisiyle aynı sokakta yaşayan kedileri de korkutan fare onların mamasını yiyor.
KOVALAMAKTAN VAZGEÇTİLER
Kediler bu fareyi kovalamak yerine arkadaşça yaklaşmayı, hatta bazen görmezden gelmeyi tercih ediyor.
GÖRENLER TELEFONA SARILIYOR
Kedilerle rolleri değişen Cihangir'in sokak faresini görenler görüntü çekmek için telefonlarına sarılıyor.
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