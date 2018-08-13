Cihangir'de kameradaki silahlı saldırının zanlıları yakalandı

Çağatay KENARLI-Zeki GÜNAL-İSTANBUL,(DHA) CİHANGİR'DE husumetli olduğu kişinin önünü keserek silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti. Önceki gece Beyoğlu Cihangir'de meydana gelen olayda Savaş Öztürk'ün yolu husumetli olduğu bir grup tarafından kesilmiş Öztürk aracına binerek kaçmıştı. Gruptakiler aracın arkasından koşarak ateş açmış ancak olayda yaralanan olmamıştı. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri F.A ve B.A'yı yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. F.A. ve B.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
ABD’nin Türkiye’ye ek vergi uygulamasına Berlin’den eleştiri
Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama
Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!
Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil
Suriye rejim güçleri ve Türk ordusu birbirine çok yaklaştı!
Bir anda çekmeye başladı! İçinden çıkana inanamadı
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın
40 bin yıllık tay fosili bulundu!
Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!
LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!
Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum