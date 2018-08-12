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Cihangir'de silahlı saldırı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

CİHANGİR'DE husumetli olduğu kişinin önünü kesen bir grup, silahlarına sarıldı.

Cihangir'de silahlı saldırı kamerada

Zeki GÜNAL-İSTANBUL,(DHA)
CİHANGİR'DE husumetli olduğu kişinin önünü kesen bir grup, silahlarına sarıldı. Peş peşe ateş açan saldırganlar olay sonrası kaçarken ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay dün gece saatlerinde Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Savaş Öztürk'ün yolu husumetli olduğu bir grup tarafından kesildi. Aracına binen Öztürk kaçmaya başladı. Bu sırada gruptakiler aracın arkasından koşarak ateş açmaya başladı. Çevredeki kalabalığa rağmen ateş açmaya devam eden gruptaki bir saldırgan yere düştü. Ancak yerde nişan alan saldırgan ateş açmaya devam etti. Korkuya kapılan çevredekiler dükkanlara sığındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Cihangir'de silahlı saldırı kameradaCihangir'de silahlı saldırı kameradaCihangir'de silahlı saldırı kameradaCihangir'de silahlı saldırı kamerada

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