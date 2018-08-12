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CİHANGİR'DE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 15:42 | Son Güncelleme

Haber: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Cihangir'de husumetli olduğu kişinin önünü kesen bir grup, silahlarına sarıldı.

Haber: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Cihangir'de husumetli olduğu kişinin önünü kesen bir grup, silahlarına sarıldı. Peş peşe ateş açan saldırganlar olay sonrası kaçarken ölen ya da yaralanan olmadı. Olay dün gece saatlerinde Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Savaş Öztürk'ün yolu husumetli olduğu bir grup tarafından kesildi. Aracına binen Öztürk kaçmaya başladı. Bu sırada gruptakiler aracın arkasından koşarak ateş açmaya başladı. Çevredeki kalabalığa rağmen ateş açmaya devam eden gruptaki bir saldırgan yere düştü. Ancak yerde nişan alan saldırgan ateş açmaya devam etti. Korkuya kapılan çevredekiler dükkanlara sığındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü: -Öztürk'ün kaçması -Arkadan ateş açılması -Yere düşen saldırgan -Ateş etmeye devam etmesi -Kaçışan vatandaşlar -Detaylar

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