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Çıkan kavgada kayalıklardan düşen bir kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 10:13 | Son Güncelleme

Kayseri’de meydana gelen olayda, alkol alan 3 kişiyi uyaran 45 yaşındaki şahıs, çıkan kavgada kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.13 Mart’ta saat:19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi’nde boş bir arazide meydana gelen olayda, iddiaya göre 34 yaşındaki G.B.

Kayseri’de meydana gelen olayda, alkol alan 3 kişiyi uyaran 45 yaşındaki şahıs, çıkan kavgada kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.
13 Mart’ta saat:19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi’nde boş bir arazide meydana gelen olayda, iddiaya göre 34 yaşındaki G.B. yaya olarak gezdiği esnada kendisine ve etrafa küfür ettikleri gerekçesiyle 45 yaşındaki İ.E., 27 yaşındaki E.Ç. ve 45 yaşındaki H.M.E.’yi uyardı.
Tartışma, kavgaya dönüşünce, kavga esnasında şahıslardan birinin araçtan aldığı tüfeğin çıkan arbedede patlaması sonucu 2 kişi kaçtı. Ancak H.M.E. ile G.B. birbirlerini darp etmeye devam etti. Kavga sırasında H.M.E. kayalıklardan düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan H.M.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan otopside H.M.E.’nin beyin kanamasından öldüğü belirlendi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli G.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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