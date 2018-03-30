Çıkan yangın bir evi kül etti

İnönü’de çıkan yangında bir ev kül oldu.

Yangın, İnönü ilçesine bağlı Esnemez Mahallesi’nde yaşandı. Akşam saatlerinde bir ikamette çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin çabası ile söndürüldü. Olayda kimsenin canı yanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.