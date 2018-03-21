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Çıkan yangında 2 kafeterya kullanılamaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 13:54 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan iki kafeteryada çıkan yangında kafeteryalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.Yangın, dün gece saatlerinde Hendek ilçesi Muammer Sencer Caddesi üzerinde meydana geldi.

Çıkan yangında 2 kafeterya kullanılamaz hale geldi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan iki kafeteryada çıkan yangında kafeteryalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, dün gece saatlerinde Hendek ilçesi Muammer Sencer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hendek’te bulunan Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin yanında ki Suphi G. ve Bayram A. isimli kişilerin işlettiği iki kafeteryada henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Konunun bildirilmesi üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek Grup amirliği ekipleri olay yerine giderek yangına müdahale etti. Ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası küle dönen kafeteryalar kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri kundaklama olabileceği ihtimali üzerine bölgede ki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Çıkan yangında 2 kafeterya kullanılamaz hale geldi

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