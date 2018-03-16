Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü aileden 145 tapu çıktı

Adana’da çiftçilerin 100 bin dönüm arazisine zorla el koyup kendi üzerlerine geçiren ve 3 kişinin öldürülmesi, 7 kişinin yaralanması olayına karıştığı ileri sürülen iki aileden oluşan çeteye mensup gözaltına alınan 1’i kadın 25 kişi adliyeye sevk edildi. Yapılan incelemede, sadece bir ailenin 145 tapusu olduğu ortaya çıktı.

Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi’nde Altınyüzük ve Üzer aileleri 1 yılda 3 kişinin öldürüldüğü, 7 kişinin de yaralandığı olaylara karıştı. Polis bu nedenle iki aileye yaklaşık 10 kez operasyon yaptı. Bu olaylarda, zanlıların çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah kullandığı, Doğankent Mahallesi’nden bazı çiftçilerin de zorla arazilerine el konduğu başvuruları gelmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki aileyi 6 ay önce savcılık izniyle teknik ve fiziki takibe başladı.

Polis, alınan izinden sonra bir taraftan zanlıların telefonlarını dinlerken, diğer taraftan da Doğankent’e giderek, fiziki takiple delil toplamaya başladı. Tanınmamak için tarım işçisi olup tarlalara çalışmaya giden polis, tarım işçisi kılığına girerek bizzat çiftçilerin ve tarım işçilerinin ağzından iki ailenin mahallede neler yaptığını tek tek belirledi. Bu çalışmanın sonunda iki ailenin "suç işlemek için çıkar amaçlı silahlı suç örgütü" kurduğu tespiti yapıldı. Bu tespit üzerine polis 6 Mart günü şafak vakti Adana merkezli Muğla ve Mersin’de 66 ayrı adrese 550 polisle şafak vakti "Ova" isimli operasyon yaptı. Özel harekat polisleri "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurduğu" ve örgüt üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilerin evlerine tek tek girdi. Helikopter de operasyona havadan destek verdi.