Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü aileden 145 tapu çıktı

Adana’da çiftçilerin 100 bin dönüm arazisine zorla el koyup kendi üzerlerine geçiren ve 3 kişinin öldürülmesi, 7 kişinin yaralanması olayına karıştığı ileri sürülen iki aileden oluşan çeteye mensup gözaltına alınan 1’i kadın 25 kişi adliyeye sevk edildi. Yapılan incelemede, sadece bir ailenin 145 tapusu olduğu ortaya çıktı.
Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi’nde Altınyüzük ve Üzer aileleri 1 yılda 3 kişinin öldürüldüğü, 7 kişinin de yaralandığı olaylara karıştı. Polis bu nedenle iki aileye yaklaşık 10 kez operasyon yaptı. Bu olaylarda, zanlıların çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah kullandığı, Doğankent Mahallesi’nden bazı çiftçilerin de zorla arazilerine el konduğu başvuruları gelmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki aileyi 6 ay önce savcılık izniyle teknik ve fiziki takibe başladı.
Polis, alınan izinden sonra bir taraftan zanlıların telefonlarını dinlerken, diğer taraftan da Doğankent’e giderek, fiziki takiple delil toplamaya başladı. Tanınmamak için tarım işçisi olup tarlalara çalışmaya giden polis, tarım işçisi kılığına girerek bizzat çiftçilerin ve tarım işçilerinin ağzından iki ailenin mahallede neler yaptığını tek tek belirledi. Bu çalışmanın sonunda iki ailenin "suç işlemek için çıkar amaçlı silahlı suç örgütü" kurduğu tespiti yapıldı. Bu tespit üzerine polis 6 Mart günü şafak vakti Adana merkezli Muğla ve Mersin’de 66 ayrı adrese 550 polisle şafak vakti "Ova" isimli operasyon yaptı. Özel harekat polisleri "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurduğu" ve örgüt üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilerin evlerine tek tek girdi. Helikopter de operasyona havadan destek verdi.
145 tapu çıktı
Polis operasyonda 1’i kadın 2 kişi Altınyüzük ailesinden, 4 kişi de Üzer ailesinden olmak üzere toplamda 25 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin de liderlerinin ailelerin önde gelenleri Mehmet Altınyüzük ile Mehmet Üzer olduğu ileri sürüldü. Zanlıların Doğankent Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların zor durumundan faydalanarak onlara çok yüksek faizli borç para verdiği, daha sonra da parayı ödeyemedikleri gerekçesiyle zorla tapulu arazilerini ellerinden aldığı, senet imzalattığı, bazılarını da tehdit, baskı ve şiddetle korkutup, vatandaşa ait arazileri kendi üzerilerine geçirdikleri öne sürüldü. Polis bu yöntemle iki ailenin 2000’li yılların başından itibaren 100 bin araziye el koyduğu iddia edildi. Ayrıca Altınyüzük ailesinin üzerine 145 arazi, ev ve iş yeri tapusu olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz 2017 yılında iki aile Doğankent Mahallesi’ndeki araziler nedeniyle birbirlerine düşmüştü. 21 Temmuz 2016 tarihinde çıkan silahlı kavgada Ali Altınyüzük (33) ve Hacı Gizligöl (53) hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Karataş Caddesi’nde 17 Nisan’da seyir halindeki otomobile kalaşnikof ve tabancayla düzenlenen saldırıda ise Müslüm Üzer (56) yaşamını yitirmiş, iki yakını da yaralanmıştı. Bu anlar da saniye saniye görüntülenmişti. Polis bu cinayetlerden sonra çok sayıda kişiyi gözaltına almış ve zanlılar tutuklanmıştı.
Polis, Altınyüzük ve Üzer ailelerine son 2 yılda gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar kapsamında bugüne kadar 5 adet kalaşnikof, 50 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 20 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Operasyonlarda çek koçanlarının yanı sıra farklı isim ve kişiler üzerine düzenlenen senetlere de el konuldu. Emniyetteki sorgusu devam eden zanlılar, suçlamaları kabul etmiyor. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Üzer ailesinden 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Altınyüzük ailesinin sorgusu adliyede devam ediyor.
Fatih Portakal bombayı patlattı
İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Paraya para demiyor! Bu kadının hayatı hayrete düşürüyor
Brezilya'da belediye meclisi üyesi silahlı saldırıda öldürüldü
Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum