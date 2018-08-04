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Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 14:03 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde komşusunun 8 yaşındaki kızına "Sana çikolata alacağım, sana şeker vereceğim" diyerek kandırıp 1 ay boyunca cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen 29 yaşındaki S.Y. adlı kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şehir merkezinde bir mahallede komşuları olan 8 yaşındaki kız çocuğunu “Çikolata alacağım şeker alacağım” diye kandırıp yaklaşık 1 ay cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.Y. adlı kişiyi, küçük kız önce arkadaşına sonra annesine anlattı.

Ailenin durumdan haberdar olması üzerine küçük kızın babası, S.Y. adlı kişiyi sokak ortasında bulup darp etmeye başladı. Kavgayı görenlerin ihbarı sonucu olay yerine gelen polis ekiplerine durumu anlatan küçük kızın babası S.Y.’den şikayetçi oldu.

Polis tarafından gözaltına S.Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan doktor kontrolünden geçen ismi açıklanmayan 8 yaşındaki kız çocuğunun uzman pedagoglarca ifadesi alındı. Küçük kızın beyanlarına göre, S.Y. adlı komşularınca çikolata ve şeker alma bahanesiyle yaklaşık 1 aydır cinsel tacize maruz kaldığı ortaya çıktı. S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye kapalı cezaevine gönderildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye taciz cinsel istismar Kadirli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ulan Kanı bozuk herif kesin bunun soyunda bir bozukluk vardir öldürrceksin böylesini sessizce
geçenlerde televizyonda bu tür hastaların eline koluna ne bileyim ayağına bir telefon numarası yazmak lazım dediler onu uygulasalar iyi olur kolayca bulunur
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