Çılgın sürücü, otobanda 165 kilometre boyunca ters gitti

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir sürücü, otobanda 165 kilometre boyunca ters gitti. Polisin durduramadığı sürücü, hayatını kaybetti.
Olay, Yunanistan’ın başkenti Atina otobanında gerçekleşti. Bir sürücü dün sabah saat 07.00 sularında otoban gişelerinde durmadı. Sürücü kendisini polis aracı takip etmeye başlayınca ters istikamete girdi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen sürücü otobanda 165 kilometre boyunca ters istikamette yola devam etti. Polis, 49 yaşındaki sürücüyü durdurmak için 1,5 saat uğraştı. İki polis aracına çarparak yoluna devam eden sürücüyü polis ekipleri, 165 kilometre sonra yolu araçlarla kapatarak durdurabildi. Araçlara çarparak duran sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Aile yakınları, 49 yaşındaki sürücünün, akli dengesinde sorunlar olduğunu belirtti.
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