HABER

Çılgın sürücü, otobanda 165 kilometre boyunca ters gitti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 10:03 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir sürücü, otobanda 165 kilometre boyunca ters gitti.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir sürücü, otobanda 165 kilometre boyunca ters gitti. Polisin durduramadığı sürücü, hayatını kaybetti.
Olay, Yunanistan’ın başkenti Atina otobanında gerçekleşti. Bir sürücü dün sabah saat 07.00 sularında otoban gişelerinde durmadı. Sürücü kendisini polis aracı takip etmeye başlayınca ters istikamete girdi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen sürücü otobanda 165 kilometre boyunca ters istikamette yola devam etti. Polis, 49 yaşındaki sürücüyü durdurmak için 1,5 saat uğraştı. İki polis aracına çarparak yoluna devam eden sürücüyü polis ekipleri, 165 kilometre sonra yolu araçlarla kapatarak durdurabildi. Araçlara çarparak duran sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Aile yakınları, 49 yaşındaki sürücünün, akli dengesinde sorunlar olduğunu belirtti.

İçtiğiniz su ne kadar temiz?İçtiğiniz su ne kadar temiz?
Güne bu tabloyla uyandılar!Güne bu tabloyla uyandılar!
Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? İşte adaya veda eden isim

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? İşte adaya veda eden isim

Erdoğan onayladı, 'Yardımcı Doçentlik' gitti, 'Doktor Öğretim Üyesi' kadrosu geldi

Erdoğan onayladı, 'Yardımcı Doçentlik' gitti, 'Doktor Öğretim Üyesi' kadrosu geldi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ek fotoğraflar // Taksi doğalgaz kutusuna çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

Ek fotoğraflar // Taksi doğalgaz kutusuna çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

Otomobil zulasında 18 kilo eroin ele geçirildi

Otomobil zulasında 18 kilo eroin ele geçirildi

Camide ayakkabısı çalınan liseli genç için cemaat para topladı

Camide ayakkabısı çalınan liseli genç için cemaat para topladı

Marmaris'te öğrenci servislerine denetim

Marmaris'te öğrenci servislerine denetim

8 askerin şehit olduğu Keltepe'deki tünele böyle girildi

8 askerin şehit olduğu Keltepe'deki tünele böyle girildi

Bir anlık unutkanlık cep telefonuna mal oldu

Bir anlık unutkanlık cep telefonuna mal oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.